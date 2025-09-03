Nederlanders vinden dat EU eenheid moet zijn voor wereldproblemen

BRUSSEL (ANP) - Een grote meerderheid van de Nederlanders (90 procent) vindt nog altijd dat de lidstaten van de Europese Unie een sterke eenheid moeten vormen om de problemen in de wereld aan te pakken. Dat blijkt uit de woensdag verschenen Eurobarometer, waarin ruim duizend Nederlanders zijn bevraagd. Een half jaar eerder vond 93 procent van de Nederlanders die de barometer invulden dit.

Ook in de gehele EU wil 90 procent van de bevraagde burgers dat de EU-lidstaten meer een eenheid vormen. Daarbij moet de EU zich vooral richten op defensie en veiligheid, EU-waarden zoals democratie en mensenrechten en energieonafhankelijkheid, aldus de bevraagden. 77 procent van de bevraagde Europeanen vindt dat de EU meer middelen zou moeten krijgen om die mondiale problemen aan te pakken. Onder Nederlanders is dat iets lager met 73 procent.

Op de vraag of het nodig is dat meer door de EU betaald wordt in plaats van door individuele lidstaten, antwoordden de Nederlanders iets bevestigender (79 procent) dan het EU-gemiddelde (78 procent). Nederlanders vinden het ook belangrijker dat het Europees Parlement een grotere rol gaat spelen (70 procent) tegen het gemiddelde van de EU (62 procent).

Veiligheid

Daar komt bij dat 60 procent van de Nederlanders een positief beeld heeft van de EU tegenover 52 procent van het gemiddelde. 78 procent van de Nederlanders denkt dat er voordelen zijn door lid te zijn van de EU, iets meer dan het gemiddelde van de barometer (73 procent). Nederlanders zien daarbij vooral het voordeel van samenwerken met andere EU-landen, de economische groei en het versterken van de veiligheid via de EU.

Voor deze Eurobarometer zijn ruim 26.000 burgers uit alle EU-lidstaten bevraagd tussen begin en eind mei van dit jaar.