ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland heeft minder last van laagwater dan Duitsland, zegt ING

Economie
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 14:16
anp100826108 1
ZOETERMEER (ANP) - De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, dat zegt ING-econoom Rico Luman. In Nederland zijn er door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes dan in Duitsland en bovendien is een groot deel van Nederland nog relatief goed bevaarbaar, legt hij uit.
Bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenkomt, is maandag een nieuw laagterecord bereikt. De lage waterstand heeft op bepaalde plekken in Nederland al tot problemen geleid, maar volgens Luman is dat zeker niet overal zo. "De impact voor de regio Twente is heel groot, vanwege de sluiting van de Twentekanalen. Maar een groot deel tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen kent nog geen beperkingen."
In Duitsland zijn de gevolgen groter, volgens Luman. De laadcapaciteit voor schepen die naar de Midden- of Boven-Rijn varen is inmiddels nog zo'n 20 procent. Bovendien zit veel Duitse chemische industrie aan de oevers van de Rijn en is daardoor niet goed op een andere manier te bereiken.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Zoveel scheelt het als je in september op vakantie gaat in plaats van augustus

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

Loading