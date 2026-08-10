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Brandweer nog hele week bezig met nablussen natuurbrand Venray

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 14:17
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OOSTRUM (ANP) - De brandweer is "zeker nog de hele week" bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen, ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die nauwlettend in de gaten worden gehouden. De brandweer grijpt in als er toch weer nieuwe brandhaarden ontstaan.
Ook de zogenoemde stoplijnen, die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden.
Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. "De focus ligt nu nog op het nablussen. Pas als het nablussen is afgerond, wordt daar een beslissing over genomen." Een woordvoerder liet eerder al weten dat de kans groot is dat de oorzaak van de brand niet meer te achterhalen is.
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