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Situatie Høiby blijft onveranderd, voorarrest weer verlengd

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 14:10
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OSLO (ANP) - De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag opnieuw met vier weken verlengd. Net als afgelopen maand mag hij dat thuis uitzitten, melden Noorse media. Daarmee blijft zijn situatie onveranderd.
De zoon van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen hoopte dat hij vrijgelaten zou worden onder voorwaarde dat hij een contactverbod met elektronisch toezicht zou krijgen. De rechter ging echter mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten en moet hij daarom thuisblijven.
Høiby werd afgelopen juni veroordeeld tot vier jaar cel, voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij is in hoger beroep gegaan en zit sinds vorige maand met een enkelband thuis vast. Hij kwam in de rechtbank zelf ook aan het woord. Høiby stelde dat hij er alles aan heeft gedaan om de regels op te volgen en dat er geen gevaar is voor herhaling.
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