Spermadonor: man uit regio Groningen heeft meer dan 100 kinderen

Een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft vermoedelijk meer dan honderd kinderen verwekt. Dat laat Stichting Donorkind weten na berichtgeving door Nieuwsuur.

De stichting staat in contact met een groep Nederlandse moeders die in totaal 121 kinderen van hem heeft. Volgens voorzitter Ties van der Meer kwam de zaak in maart aan het rollen toen twee moeders zich bij de stichting meldden. Van der Meer acht de kans groot dat de man meer kinderen heeft.

Volgens Van der Meer is de man al meer dan vijftien jaar spermadonor en nog altijd actief. Nieuwsuur meldt dat hij 43 jaar is. Hij doneerde zijn sperma via klinieken, maar veel moeders zijn ook via internet met hem in contact gekomen. Alleen al via de spermabanken heeft de man volgens de stichting meer kinderen dan de richtlijnen voorschrijven. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met wensmoeders.

Volgens de voorzitter van Stichting Donorkind heeft de man tegenover wensmoeders gelogen over hoeveel kinderen hij heeft verwekt. Of de groep moeders juridische stappen tegen hem wil nemen, weet hij niet.

Van der Meer geeft aan dat deze zaak niet zo snel onder het strafrecht valt, maar volgens hem is het wel grensoverschrijdend en heeft hij opzettelijk schade aangericht aan de kinderen die hij heeft. Van der Meer vindt het ook op zijn minst oplichting tegenover de moeders.

Nieuwsuur heeft contact gehad met de man. Hij wilde geen interview geven.

Volgens richtlijnen bij klinieken mocht een donor maximaal 25 kinderen verwekken. Dat is enkele jaren geleden aangepast naar doneren aan maximaal twaalf moeders en dat is ook in een wet vastgelegd. Volgens Van der Meer zat de massadonor samen met hem in een commissie die de wet destijds evalueerde. Hij wist toen nog niet dat hij massadonor was, maar vond wel dat hij toen "bijzondere uitspraken" deed.

Van der Meer geeft aan dat er in Nederland een groep is van zo'n zes tot acht kwaadwillende massadonoren. Die hebben volgens hem onderling contact. De voorzitter van Stichting Donorkind stelt dat deze massadonor bijvoorbeeld ook contact heeft met de bekende massadonor Jonathan, die honderden kinderen heeft.