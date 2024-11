Minister verwacht tapsysteem politie in 2025, Kamerleden ongerust

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel verwacht dat het nieuwe afluister- en tapsysteem van de politie waar jarenlang aan is gewerkt in de eerste helft van 2025 wordt ingevoerd, maar Kamerleden zijn er niet gerust op. Tijdens het wekelijkse vragenuur hebben Kamerleden de bewindsman hierover kritisch ondervraagd naar aanleiding van een artikel in NRC. Hierin zeggen bronnen binnen de politie en het ministerie dat heimelijk een compleet nieuw systeem is aangeschaft door problemen met het systeem dat het oude moest vervangen.

De bewindsman heeft een andere uitleg. Het nieuwe systeem waarover wordt gesproken in NRC is volgens hem slechts een "upgrade" van het systeem waarmee nu wordt gewerkt en waarvan de ondersteuning afloopt. Deze is in huis gehaald om te voorkomen dat de politie zonder tapsysteem zit als er toch nog problemen zijn met de invoering van het nieuwe systeem.

De tests met dit nieuwe systeem verlopen evenwel "zeer veelbelovend" volgens Van Weel, die daarom verwacht dat de politie dit binnenkort in gebruik kan nemen. Michiel van Nispen (SP) krijgt "andere signalen" bij de politie. Lilian Helder (BBB) zegt eveneens dat de verhalen die zij hoort van politiemedewerkers en wat de minister zegt "heel erg uit elkaar" lopen. Ook Jesse Six Dijkstra van haar coalitiepartner NSC is er "nog niet helemaal gerust op dat alle hobbels tijdig ook overwonnen gaan worden".