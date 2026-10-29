ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland sterk afhankelijk van kritieke grondstoffen uit China

Economie
door anp
anp281026182 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van onmisbare grondstoffen die vooral in China worden verwerkt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op basis van eigen onderzoek concludeert het statistiekbureau dat materialen met het grootste risico voor Nederland voor het grootste deel door China worden verwerkt.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij gallium. Dit metaal is van groot belang voor de Nederlandse economie, omdat het de basis vormt voor de chipindustrie. Volgens het CBS verwerkt China 99 procent van de wereldproductie van dit materiaal en wordt het regelmatig ingezet als een politiek drukmiddel. Ook groeit de wereldwijde vraag naar gallium enorm, doordat technologie als AI en elektrische auto's krachtige chips vereisen.
Kritieke materialen waren in 2025 goed voor bijna een derde van de totale Nederlandse importwaarde buiten de EU. Vorig jaar importeerde Nederland voor ruim 17 miljard euro aan deze materialen, en werd voor bijna 124 miljard euro aan producten waarin deze materialen verwerkt zijn geïmporteerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

shutterstock_2695635061 abp

Stop je vanaf 2027 bij de overheid of in het onderwijs zonder nieuwe baan? Na drie maanden krijgt je partner standaard geen nieuw partnerpensioen meer

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

IMG_5191

Ga je met ABP-pensioen samenwonen of hertrouwen? Dan kan je pensioen van de ene op de andere dag omlaag

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Loading