Nederland verhandelt meer goederen, vooral meer voedingsmiddelen

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar meer goederen verhandeld. De waarde van alle export lag 1,9 procent hoger vergeleken met de eerste zes maanden van 2024. De importwaarde groeide met 2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In januari, februari en maart lag de goederenhandel telkens hoger dan in dezelfde maanden een jaar eerder. In april en mei daalde de handel, maar in juni steeg die weer. De handel in voeding en levende dieren steeg het hardst. De invoer van voedingsmiddelen steeg met 19 procent en de uitvoer met 13 procent. Wel verhandelde Nederland opnieuw minder minerale brandstoffen.

De export naar de belangrijkste handelspartner van Nederland, Duitsland, is in de eerste jaarhelft gegroeid. Dit komt volgens het CBS vooral door de hogere waarde van in Nederland gemaakte voedingsmiddelen en fabricaten. Ook gingen meer chemische producten via Nederland naar Duitsland.

Soort export naar VS

De export naar de Verenigde Staten steeg in het eerste halfjaar met bijna 11 procent, meldde het CBS vorige week. De VS voerden in het eerste kwartaal wereldwijd veel meer goederen in omdat bedrijven anticipeerden op aangekondigde importheffingen.

Vooral in februari, maart en april werden meer goederen geëxporteerd naar de VS, onder andere meer gespecialiseerde machines en onderdelen, farmaceutische producten en geneesmiddelen. In mei en juni was de uitvoer van deze laatste twee soorten goederen en van aardolieproducten lager.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder dit jaar gedreigd forse importheffingen op te leggen op farmaceutische producten en chips. Hij dreigde ook een hogere algemene heffing op te leggen op producten uit de Europese Unie. In juli bereikten de EU en de VS een handelsakkoord. Daarbij is afgesproken dat voor de meeste goederen van de EU naar de VS een heffing van 15 procent geldt.

De handel met enkele landen in de buurt van Nederland is wel gedaald, aldus het CBS. De waarde van de import uit België en het Verenigd Koninkrijk daalde. Dat geldt ook voor de exportwaarde naar België en Frankrijk. De importwaarde van Chinese goederen nam wel toe. Vooral in januari en februari werden bijvoorbeeld meer huishoudelijke apparaten uit China ingevoerd.