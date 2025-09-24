Kwart minder studenten met studieschuld na terugkeer basisbeurs

DEN HAAG (ANP) - Het aantal actieve studenten met een studieschuld is met ongeveer een kwart afgenomen sinds de herinvoering van de basisbeurs. Van de huidige studenten hebben er bijna 460.000 een studieschuld. Dat zijn 150.000 leners minder dan twee jaar terug, toen de basisbeurs terugkeerde, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemiddelde studieschuld van oud-studenten bedraagt nu 18.800 euro. Dat is 800 euro meer dan een jaar geleden. Ook het aantal mensen met een studieschuld van 50.000 euro of meer is toegenomen. Dat zijn er inmiddels 146.000, bijna 10.000 meer dan in 2024. Ruim 3000 mensen in Nederland hebben een studieschuld van een ton of meer.

In 2024 keerde de overheid in totaal 2,7 miljoen euro aan studiebeurzen uit. Dat zijn zowel basisbeurzen als aanvullende beurzen.

Ondanks de teruggekeerde basisbeurs na acht jaar leenstelsel ervaren veel studenten nog altijd financiële stress, zeggen organisaties die hen vertegenwoordigen. Volgens voorzitter Sarah Evink van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) kunnen steeds meer studenten "nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen". De overheid compenseerde studenten in 2023/2024 nog voor de sterk gestegen prijzen van levensonderhoud, maar die extra van 164,30 euro stopte na een jaar weer.