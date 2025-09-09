Volledige verjaardagsboek Epstein openbaar

Het volledige boek dat voor de vijftigste verjaardag van Jeffrey Epstein werd samengesteld, is door de House Oversight Committee vrijgegeven. Democraten in de commissie publiceerden eerder maandag al de verjaardagskaart die Donald Trump zou hebben geschreven. Inmiddels is het hele verjaardagscadeau via een Dropbox-link in te zien. Wel zijn enkele details zwartgelakt.

Het 238-pagina's tellende verjaardagsboek met de titel "The First Fifty Years" werd in 2003 samengesteld door Epsteins vertrouweling Ghislaine Maxwell. Er staan onder meer foto's van Epstein met halfnaakte vrouwen in.

Zakenman en Mar-a-Lago-lid Joel Pashcow, die een bijdrage aan het boek leverde, refereerde daarin aan Trump. Op een foto die Pashcow aanleverde is Epstein te zien met in zijn handen een grote nagemaakte cheque van 22.500 dollar, getekend door DJTRUMP. "Jeffrey toont zijn vroege talent met geld en vrouwen. Verkoopt volledig afgeschreven [zwartgelakt] aan Donald Trump voor 22.500 dollar", staat onder de foto. Volgens The Wall Street Journal stond op de plek van het zwarte vlak de naam van een vrouw.