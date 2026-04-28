Nederlanders betalen recordaantal Tikkies op Koningsdag

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben een recordaantal Tikkies betaald op Koningsdag, meldt de betaalapp van ABN AMRO. In totaal werden er 756.316 betalingen gedaan via Tikkie en dat is 9 procent meer dan op Koningsdag een jaar geleden.

Vergeleken met een gemiddelde dag in 2026 lag het aantal Tikkies maandag bijna 57 procent hoger. Op het drukste moment werden er 45 betalingen per seconde gedaan.

Het gemiddelde bedrag dat werd gevraagd lag op Koningsdag dan weer lager dan normaal. Maandag bedroeg een Tikkie gemiddeld 33,18 euro terwijl het normaal bijna 20 euro meer is. Een groot deel van de betalingen lag onder de 10 euro, stelt de betaalapp.

"We zien dat mensen het overal gebruiken: op de vrijmarkt, maar ook daarbuiten voor eten, drinken en alles wat je samen beleeft", zegt hoofd marketing Moreno Kensmil. Betaalverzoeken hadden vooral namen als 'koningsdag', 'eten' en 'wc', meldt Tikkie.