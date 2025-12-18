Nederlanders geven online minder geld uit, maar kopen wel vaker

EDE (ANP) - Nederlanders hebben in het afgelopen kwartaal online iets minder geld uitgegeven dan een jaar geleden. In het derde kwartaal hebben consumenten 7,7 miljard euro aan onlineuitgaven gedaan, meldt Thuiswinkel.org na onderzoek. Dat is 2 procent minder dan in het derde kwartaal van 2024.

De belangenvereniging voor webwinkels liet het onderzoek uitvoeren door NielsenIQ GfK. Volgens Thuiswinkel.org is het aantal onlineaankopen met 3 procent gestegen naar 86 miljoen. Mensen gaven via het internet minder geld uit aan diensten. De bestedingen aan diensten kwamen vorig kwartaal uit op 2,7 miljard euro, een daling van 6 procent. De belangenorganisatie wijt dit vooral aan minder uitgaven online aan kaartjes voor attracties en evenementen en pakketreizen. Het aantal aankopen nam ook af, met 9 procent tot 12,3 miljoen.

Consumenten kochten wel meer producten via het internet en gaven daar ook meer geld aan uit. De bestedingen stegen met 1 procent naar 5 miljard euro en de aankopen kwamen uit op 73,3 miljoen. Dat is een toename van 5 procent. Opvallend is volgens Thuiswinkel.org de sterke groei van de speelgoedaankopen.

China

Mensen winkelen ook meer bij buitenlandse webshops, vooral die uit China. Nederlanders hebben via Chinese webwinkels meer spullen voor in hun huis en tuin en speelgoed gekocht. Amerikaanse webshops werden daarentegen minder populair. Webwinkels uit de Verenigde Staten verloren 2 procentpunt van hun aandeel.

Verder bestellen consumenten vaker met hun smartphone. Het aandeel aankopen via mobiele telefoon is volgens Thuiswinkel.org gestegen naar 43 procent. Dat is gelijk aan de aankopen die via een laptop en computer zijn gedaan.