RIVM-regels voor openbare ruimte: vanaf elk huis zicht op boom

BILTHOVEN (ANP) - Binnen een paar honderd meter van elk huis een speelplek voor kinderen en vanuit elke woning zicht op groen: dit zijn enkele van de 'vuistregels' die het RIVM heeft opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Beleidsmakers kunnen de regels gebruiken om de ruimte zo in te richten dat mensen zich prettiger voelen en zich gezonder gaan gedragen.

Het gezondheidsinstituut spreekt van "zachte waarden", zoals bewegen, groen en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Deze waarden tellen mee voor een omgeving "die als prettig wordt ervaren en waarin gezondheidsrisico's beperkt zijn". Het RIVM onderzocht hoe ze kunnen worden omgezet in 'harde' normen, onder meer door te praten met experts en gemeenten.

Hieruit is een lijst regels voortgekomen. Om bewegen te stimuleren, raadt het instituut aan om binnen 200 meter van elk huis een speelplek voor kinderen in te richten. Vanuit ieder huis moet binnen 300 meter een stukje van minimaal 1 hectare "beweeggroen" zijn, zoals een grasveld. Binnen 1,5 kilometer van elk huis moeten minimaal drie typen sportaccommodaties te vinden zijn.

Bredere stoepen

Ook meer groen in de buurt heeft gezondheidsvoordelen. Zo moet ieder huis uitzicht hebben op natuur. "Dat kunnen drie bomen zijn", schrijft het RIVM, "maar het mag ook een andere groenvoorziening zijn, zoals een bosje, groene gevel of tuin". "Een netwerk van groen" kan ook beschermen tegen bijvoorbeeld hittestress.

Om mensen te stimuleren elkaar meer op te zoeken, moeten bijvoorbeeld stoepen breder, zodat mensen makkelijker kunnen blijven staan voor een praatje zonder elkaar in de weg te lopen. Ook moet er om de 125 meter een plek zijn om te zitten, bij voorkeur op schaduwrijke plekken en aan de rand van bijvoorbeeld een plein, "zodat er iets te zien is". Kunstwerken of andere objecten kunnen verder een gesprek tussen onbekenden op gang brengen, denkt het instituut.

De vuistregels zijn er gekomen omdat het ministerie van Volksgezondheid, gemeenten, de GGD'en en provincies erom hebben gevraagd. Het is de bedoeling dat er op deze lijst nog meer regels volgen voor andere onderwerpen.