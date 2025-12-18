ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Werkloosheid stabiel op 4 procent, wel stijging onder jongeren

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 6:54
anp181225071 1
DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid is in november voor de derde maand op rij onveranderd gebleven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net als in september en oktober zat 4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. Dat is het hoogste niveau in vier jaar.
Het aantal werklozen en het aantal mensen met werk steeg in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 2000 per maand. De werkloosheid stijgt hoofdzakelijk bij jongeren. In november was 9,1 procent van de 15- tot 25-jarigen in de beroepsbevolking werkloos. Dat is het hoogste percentage in meer dan vier jaar.
De afgelopen vier jaar schommelde het werkloosheidspercentage onder jongeren tussen 6,9 en 9,0 procent. Terwijl de werkloosheid onder jongeren in de afgelopen drie maanden toenam, nam de arbeidsparticipatie volgens het CBS af tot 75,2 procent. In augustus was de arbeidsparticipatie onder jongeren nog 76,4 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

ANP-350150070 (4)

Deze kandidaat heeft in Wie is de Mol? verreweg het minste geld verdiend

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

generated-image

7 alledaagse boodschappen die een voedingsdeskundige zelf nooit in haar keuken toelaat

ANP-509356916

Poolhitte breekt opnieuw records: “Het hele concept winter wordt geherdefinieerd”

gandr-collage (2)

Trumps stafchef Susie Wiles zegt dat de president “een alcoholistische persoonlijkheid” heeft

Loading