Werkloosheid stabiel op 4 procent, wel stijging onder jongeren

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid is in november voor de derde maand op rij onveranderd gebleven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net als in september en oktober zat 4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. Dat is het hoogste niveau in vier jaar.

Het aantal werklozen en het aantal mensen met werk steeg in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 2000 per maand. De werkloosheid stijgt hoofdzakelijk bij jongeren. In november was 9,1 procent van de 15- tot 25-jarigen in de beroepsbevolking werkloos. Dat is het hoogste percentage in meer dan vier jaar.

De afgelopen vier jaar schommelde het werkloosheidspercentage onder jongeren tussen 6,9 en 9,0 procent. Terwijl de werkloosheid onder jongeren in de afgelopen drie maanden toenam, nam de arbeidsparticipatie volgens het CBS af tot 75,2 procent. In augustus was de arbeidsparticipatie onder jongeren nog 76,4 procent.