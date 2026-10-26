Jordanië voert luchtaanvallen uit op Syrië na aanslag op kerk

AMMAN (ANP/RTR/AFP) - Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd op wat het omschreef als schuilplaatsen van militanten in het zuiden van Syrië. De "terroristische organisaties" die daar actief zijn, zouden banden hebben met de verdachten van de dodelijke aanslag op een kerk in Jordanië.

De Jordaanse krijgsmacht zegt dat de operatie is uitgevoerd in coördinatie met de regering in Damascus. Volgens een Syrische gezondheidsfunctionaris zijn vijf burgers omgekomen, inclusief vrouwen en kinderen, aldus staatspersbureau SANA.

Eerder op maandag werd bekend dat drie verdachten waren opgepakt in het onderzoek naar het geweld van vrijdag. Gewapende mannen schoten toen negen mensen dood tijdens een uitvaartdienst in een kerk in het zuiden van Jordanië. Er vielen ook 34 gewonden. Niemand heeft de aanslag opgeëist.

Dit soort geweldsincidenten komt zelden voor in het land in het Midden-Oosten. De Jordaanse koning Abdullah gaf de veiligheidsdiensten opdracht met een "ijzeren vuist" op te treden.