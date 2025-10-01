Rode Kruis schort hulp in Gaza-Stad tijdelijk op om geweld

BERLIJN (ANP) - Het Rode Kruis schort tijdelijk zijn programma's in Gaza-Stad op vanwege het toegenomen geweld in de regio. Dat meldt de hulporganisatie, die eraan toevoegt dat nog tienduizenden mensen in de Palestijnse stad acuut hulp nodig hebben.

De organisatie schrijft dat haar zuidelijker gelegen locaties in Deir Al-Balah en Rafah openblijven, en dat ze waar mogelijk vandaaruit hulp blijft verlenen aan noodbehoeftigen in Gaza-Stad. De organisatie voorziet onder meer de weinige nog functionele ziekenhuizen en zorginstellingen in de Gazastrook van medisch materiaal en ondersteunt de voedselvoorziening in veertien vluchtelingenkampen in de regio.

Twee weken geleden luidden meerdere noodhulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, nog de noodklok, omdat volgens hen de humanitaire situatie in de Gazastrook een dieptepunt had bereikt. "In Gaza speelt zich een werkelijkheid af die nog wreder is dan een nachtmerrie", aldus het Rode Kruis toen.