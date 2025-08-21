Nederlandse bedrijven trekken zich nog niet massaal terug uit VS

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bedrijven trekken zich nog niet massaal terug uit de Verenigde Staten door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Casper Roerade, beleidsadviseur van de Nederlandse belangenorganisatie voor handel en logistiek evofenedex, meldt dat het aantal bedrijven dat de VS verlaat "relatief klein" is.

Volgens hem doen vooral handelsbedrijven dit. Zo kent hij een groothandelaar in de non-foodsector die veel goederen uit China haalt en een distributiecentrum in de Amerikaanse staat Georgia heeft afgestoten, omdat de handel anders onrendabel zou zijn. "In vele gevallen, vooral de maakindustrie, blijft men gewoon doorgaan gezien de omvang of groeimogelijkheden in de Amerikaanse markt."

De heffingen zorgen wel voor minder handel van en naar de VS, zegt Roerade. Een op de drie bedrijven die handelt met de VS voert goederen daarom vanuit een ander land in of exporteert die vanuit de VS naar een ander land, schat evofenedex. Bedrijven richten zich volgens de beleidsadviseur nu ook vaker op andere groeimarkten, vooral het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.

Oorsprong

Avek Haarlem, een producent van technische veren voor bijvoorbeeld de auto-industrie, besloot zich na een "gevecht" met Amerikaanse klanten over het betalen van de tarieven vooral op de Europese markt te richten. Uiteindelijk gingen de klanten er wel mee akkoord, zegt directeur Dennis Abels tegen het ANP.

In de eerste helft van dit jaar nam de Europese export naar de VS nog toe, blijkt volgens Roerade uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De Nederlandse logistiek dienstverlener Rotra, die een onlineplatform biedt voor lucht- en zeevracht, zag volgens een woordvoerder na de bekendmaking van de recentste heffingen "een korte piek" in het aantal boekingen naar de VS. Bedrijven wilden aangekondigde importheffingen voor zijn. Rotra, dat jaarlijks enkele tienduizenden zendingen verzorgt, noteert echter nog geen afname in het aantal zendingen naar de VS. Het land heeft "een significant aandeel" in alle export bij de logistiek dienstverlener, meldt de woordvoerder.

Rotra ziet wel dat de administratieve afhandeling en de afstemming met onder meer de douane langer duurt, "vaak enkele uren tot maximaal één dag extra". Dit speelt volgens hem vooral bij machines, halffabricaten en andere industriële producten waarbij het bepalen van de oorsprong ingewikkeld kan zijn. "Wanneer de douane extra controles uitvoert, kan een zending enkele dagen vertraging oplopen", zegt hij.