Eerste dag SAIL sluit af met lichtshow op het water

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 3:06
anp210825001 1
AMSTERDAM (ANP) - Met een lichtshow op het water is de eerste dag van SAIL Amsterdam tot een einde gekomen. Rond 22.30 uur begon Waves of Light rond de A'DAM Toren, een 750 seconden durende show met licht, vuurwerkelementen en beelden.
Het nautische evenement wordt dagelijks afgesloten met deze show, die volgens de organisatie bedoeld is als "visueel eerbetoon aan 50 jaar SAIL én 750 jaar Amsterdam".
SAIL begon woensdag met de SAIL-In, een parade van duizenden schepen en plezierbootjes die vanuit IJmuiden naar Amsterdam kwamen. Volgens de organisatie was de eerste dag "druk maar goed beheersbaar".
De politie liet na berichtgeving van AT5 weten dat er woensdagmiddag in elk geval twee schippers van omvarende bootjes zijn aangehouden. Een van hen had gedronken, de ander was agressief. Een overzicht van het aantal aanhoudingen geeft de politie niet.
