Israël meldt grondoperaties in zuiden van Libanon

BEIROET (ANP) - Israël meldt dat het "beperkte en gerichte" grondoperaties uitvoert in het zuiden van Libanon. Die zijn gericht tegen belangrijke bolwerken van de Hezbollah-beweging, stelt de Israëlische krijgsmacht op X.

Israël omschrijft het eigen optreden als defensief. De krijgsmacht zou bezig zijn met "het ontmantelen van terroristische infrastructuur en het uitschakelen van terroristen die in het gebied actief zijn, om zo een extra beveiligingslaag te creëren voor de inwoners van Noord-Israël."

Hezbollah is een zwaarbewapende Libanese beweging en een bondgenoot van Iran. De groep begon na de Israëlisch-Amerikaanse aanval op Iran weer raketten af te vuren op Israël. Dat land reageerde onder meer met luchtaanvallen.

Israël en Hezbollah vochten ook tijdens de Gazaoorlog al een conflict uit. Dat eindigde in 2024 met een bestand.