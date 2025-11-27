Nederlandse export naar China krimpt, mede door chipmachines

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse export naar China krimpt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen er in de eerste helft van dit jaar 15 procent minder goederen de kant van het Aziatische land op. Deze exportkrimp is vooral te wijten aan een lagere uitvoer van gespecialiseerde machines en onderdelen, waaronder chipmachines.

De Veldhovense chipmachinemaker ASML maakte er bij de presentatie van de kwartaalcijfers vorige maand al geen geheim van dat het de laatste tijd niet zo goed gaat met de verkopen in China. Vorig jaar was China nog goed voor ruim 40 procent van alle verkochte chipmachines van ASML. Toen leken Chinese bedrijven dit soort machines nog te hamsteren, al zei ASML dat het vooral te maken had met de timing van leveringen. Mogelijk is de hele ontwikkeling ook ingegeven door de vrees voor nog strengere exportcontroles.

Daarentegen is de Nederlandse import uit China in de eerste jaarhelft juist hard gegroeid. In volume meet het CBS hier een plus van 6 procent, gelet op de waarde daarvan komt de invoer uit China 5,4 procent hoger uit. Dit is vooral te danken aan een grotere toestroom van computers, laptops en tablets en andere apparatuur.

De totale internationale goederenhandel lijkt na onrustige jaren juist te stabiliseren, constateert het statistiekbureau. Zowel de hoeveelheid invoer als uitvoer steeg in de eerste jaarhelft met 1,6 procent vergeleken met een jaar eerder. De prijzen zijn gemiddeld ook weer wat toegenomen. Forse prijsstijgingen bij vooral cacao, koffie en chocolade werden grotendeels gecompenseerd door lagere brandstofprijzen.