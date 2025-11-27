ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse export naar China krimpt, mede door chipmachines

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 6:30
anp261125202 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse export naar China krimpt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen er in de eerste helft van dit jaar 15 procent minder goederen de kant van het Aziatische land op. Deze exportkrimp is vooral te wijten aan een lagere uitvoer van gespecialiseerde machines en onderdelen, waaronder chipmachines.
De Veldhovense chipmachinemaker ASML maakte er bij de presentatie van de kwartaalcijfers vorige maand al geen geheim van dat het de laatste tijd niet zo goed gaat met de verkopen in China. Vorig jaar was China nog goed voor ruim 40 procent van alle verkochte chipmachines van ASML. Toen leken Chinese bedrijven dit soort machines nog te hamsteren, al zei ASML dat het vooral te maken had met de timing van leveringen. Mogelijk is de hele ontwikkeling ook ingegeven door de vrees voor nog strengere exportcontroles.
Daarentegen is de Nederlandse import uit China in de eerste jaarhelft juist hard gegroeid. In volume meet het CBS hier een plus van 6 procent, gelet op de waarde daarvan komt de invoer uit China 5,4 procent hoger uit. Dit is vooral te danken aan een grotere toestroom van computers, laptops en tablets en andere apparatuur.
De totale internationale goederenhandel lijkt na onrustige jaren juist te stabiliseren, constateert het statistiekbureau. Zowel de hoeveelheid invoer als uitvoer steeg in de eerste jaarhelft met 1,6 procent vergeleken met een jaar eerder. De prijzen zijn gemiddeld ook weer wat toegenomen. Forse prijsstijgingen bij vooral cacao, koffie en chocolade werden grotendeels gecompenseerd door lagere brandstofprijzen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

namibian-politician-adolf-hitler

Adolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinst

Loading