Elf doden door trein die inreed op groep arbeiders in Zuid-China

KUNMING (ANP/AFP/RTR) - In het zuiden van China zijn elf mensen omgekomen nadat een trein was ingereden op een groep arbeiders. Twee anderen raakten gewond, melden de lokale spoorwegen.

De trein vervoerde seismische meetapparatuur en reed "normaal" ter hoogte van een station in de provincie Yunnan toen "een botsing plaatsvond met arbeiders die de spoorweg waren opgelopen", aldus de spoorwegen in een verklaring. Het ongeval gebeurde bij de stad Kunming.

Er is een onderzoek geopend naar de oorzaken van de botsing, aldus de spoorwegautoriteiten.