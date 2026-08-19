Nederlandse huishoudens belegden nog nooit zoveel: 234 miljard euro

Nederlandse thuisbeleggers zagen hun portefeuille in drie maanden ruim 12 procent dikker worden. Niet doordat ze massaal instapten, niet doordat ze slimmer kozen, en al helemaal niet doordat ze meer inlegden. Wie het record wil begrijpen, moet nadrukkelijk niet naar de belegger kijken.

Een record dat op de beurs is gemaakt

Het effectenbezit van Nederlandse huishoudens stond eind juni op 234,2 miljard euro: beursgenoteerde aandelen , beleggingsfondsen en obligaties bij elkaar opgeteld. Dat is ruim 12 procent meer dan drie maanden eerder, en de grootste sprong in één kwartaal sinds deze cijfers in 2018 voor het eerst werden bijgehouden.

Van een plotselinge beleggingsgolf is geen sprake. De AEX sloot dit jaar al 29 keer op een recordstand en ook de wereldwijde aandelenmarkten liepen in het tweede kwartaal hard op. De waardestijging zit in de koersen, niet in de inleg.

De portefeuille werd dikker terwijl de eigenaar juist aan het afbouwen was.

Per saldo werd er verkocht

In het tweede kwartaal verkochten Nederlandse huishoudens netto voor miljarden aan aandelen. Vooral de grootste posities werden afgebouwd: klassieke winstneming na een uitzonderlijk kwartaal.

Daardoor veranderde ook de ranglijst. ASML nam de koppositie over van Shell, met circa 6,1 miljard euro aan aandelen in Nederlandse portefeuilles. Opvallend genoeg gebeurde dat terwijl beleggers ASML juist van de hand deden; de koers steeg in het kwartaal met ongeveer de helft, wat het aantal verkochte stukken ruimschoots compenseerde. Shell zakte naar de tweede plaats, met een koers die in dezelfde periode daalde.

De uitzondering op de verkoopgolf was Adyen. Bij de betaaldienst kochten huishoudens juist bij, na een flink gedaalde koers in de eerste helft van dit jaar.

SpaceX kwam, ging en bleef half

De beursgang van SpaceX op 12 juni was de grootste ooit, en Nederlandse particulieren wilden erbij horen. In de eerste beursmaand kochten huishoudens voor 169 miljoen euro aan aandelen: nooit eerder werd er in Nederland zo veel gekocht direct na een beursgang.

Lang bleven die stukken niet liggen. In dezelfde maand ging er ook weer 100 miljoen euro aan SpaceX de deur uit. Met de verkopen en een terugvallende koers resteerde eind juni 71 miljoen euro, ongeveer evenveel als het belang in het Tsjechische defensieconcern CSG, dat sinds januari aan het Damrak staat.

Het echte verhaal staat op de spaarrekening

Want naast die 234,2 miljard euro aan effecten staat ruim 550 miljard euro op Nederlandse spaarrekeningen. Meer dan het dubbele, tegen een rente die de inflatie amper bijhoudt.

Ongeveer een kwart van de 8,4 miljoen Nederlandse huishoudens belegt. Ruim 800.000 huishoudens beleggen niet, beschikken wel over voldoende vermogen én komen later mogelijk geld tekort. Een record van 234 miljard klinkt indrukwekkend, maar het is vooral het resultaat van een goed beursjaar bij een kleine minderheid.

Het record zegt meer over de beurs dan over de Nederlandse belegger.

In cijfers

Eind juni 2026 bezaten Nederlandse huishoudens 234,2 miljard euro aan effecten, ruim 12 procent meer dan eind maart. Het is de sterkste kwartaalstijging sinds de start van de metingen in 2018. ASML is met circa 6,1 miljard euro de grootste positie, vóór Shell. Op spaarrekeningen staat ruim 550 miljard euro. Ongeveer een kwart van de 8,4 miljoen huishoudens belegt.

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