Nederlandse industrie vraagt om duidelijkheid over heffingen VS

door anp
zondag, 22 februari 2026 om 11:48
ZOETERMEER (ANP) - FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, roept Nederland en de Europese Unie op zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de Amerikaanse importheffingen voor Europese goederen. Volgens de lobbyclub uit het Nederlandse bedrijfsleven zorgt de uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof van vrijdag voor veel onzekerheid. Door Trumps tariefaankondigingen op vrijdag en zaterdag is de behoefte aan duidelijkheid "nog noodzakelijker" geworden, heeft een woordvoerster zondag laten weten.
Het hooggerechtshof heeft een groot deel van de heffingen die Trump vorig jaar oplegde onwettig verklaard. Trump reageerde hierop door op basis van een andere wet nieuwe wereldwijde heffingen van 10 procent aan te kondigen. Zaterdag stelde hij vervolgens dat nieuwe tarief te verhogen naar 15 procent.
De EU en de VS kwamen afgelopen zomer al tot een handelsdeal waarin sprake was van importtarieven van 15 procent. FME wil weten wat nu de status is van de destijds gemaakte afspraken.
