Politiek en mediawereld reageren bedroefd op overlijden Postema

HILVERSUM (ANP) - Het overlijden van Koos Postema heeft tot veel reacties geleid uit media en politiek. Zondag werd bekend dat de radio- en tv-presentator op 93-jarige leeftijd is overleden.

RTL gedenkt de oud-presentator als een "betrokken en bedreven radio- en televisiemaker, die van grote betekenis is geweest voor Nederland". Met het programma Klasgenoten sprak hij een breed publiek aan. Postema zette zich volgens RTL ook in voor maatschappelijke televisie. Hij deed dat onder meer met Kans voor een Kind en bij de nationale tv-actie rond de dreigende watersnood in 1995.

Aankomend premier Rob Jetten schrijft op X over "verdrietig nieuws". Jetten noemt Postema een "icoon van de Nederlandse radio en tv" en prijst hem om de manier waarop hij maatschappelijke kwesties onder de aandacht bracht. Ook presentator Henny Huisman spreekt op X over het verlies van een icoon. "Een geweldige vakman en mooie verteller van interessante verhalen. Én veel humor."