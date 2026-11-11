Nederlandse luchthavens drukker dan in jaren

DEN HAAG (ANP) - Het aantal reizigers op Nederlandse luchthavens is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen tot het hoogste niveau sinds voor de coronacrisis. In totaal reisden 22,4 miljoen passagiers via de vijf nationale luchthavens, bijna 1 procent meer dan in dezelfde periode in 2025. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal reizigers nadert het niveau van voor corona in 2019, toen het er in het derde kwartaal 23,1 miljoen waren. Volgens het CBS komt dat door de groeiende economie.

Het derde kwartaal is meestal de drukste periode voor de luchtvaart, onder meer door de zomervakanties. Augustus was met 7,7 miljoen passagiers de drukste maand van 2026 tot nu toe. De drukste dag was maandag 10 augustus, toen ruim 261.200 reizigers via de vijf nationale luchthavens in Nederland reisden.

Veruit de meeste reizigers vliegen via Schiphol. De luchthaven verwerkte 19,4 miljoen passagiers, bijna 87 procent van het totaal. Eindhoven Airport volgde met 2,1 miljoen reizigers, ruim 9 procent van het totaal. Het aantal vluchten van en naar Eindhoven nam wel met ongeveer 1 procent af. De overige 904.000 passagiers reisden via de drie andere luchthavens.

Commerciële vluchten

Driekwart van de passagiers reisde binnen Europa. Spanje was met 3,2 miljoen reizigers de populairste bestemming, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 2,2 miljoen. Buiten Europa waren de Verenigde Staten veruit het populairst.

Ondanks de stijging van het aantal passagiers nam het aantal commerciële vluchten af. In totaal waren er zo'n 145.000 vluchten van en naar Nederland. Dat waren er 1,8 procent minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Het is niet duidelijk of dit komt door de inzet van vliegtuigen met een ruimere capaciteit.