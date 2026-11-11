Werkloosheid stijgt sinds 2025 het hardst onder migranten

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid onder migranten stijgt sinds 2025 sneller dan onder mensen van de tweede generatie of zonder migratieachtergrond, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Migranten en mensen van de tweede generatie zijn al langere tijd gemiddeld vaker werkloos dan mensen zonder migratieachtergrond, maar sinds 2025 wordt het verschil tussen migranten en het gemiddelde groter.

Gemiddeld was 3,9 procent van de beroepsbevolking in Nederland in 2025 werkloos, tegenover 4 procent in het derde kwartaal van 2026. Onder migranten, mensen die niet in Nederland zijn geboren, steeg het aandeel werklozen in dezelfde periode van 6,4 naar 6,9 procent. De stijging is sterker dan bij mensen van de tweede generatie, die in die periode slechts van 5,9 naar 6 procent gingen. Mensen in deze groep zijn in Nederland geboren, maar minstens een van hun ouders niet. Bij mensen zonder migratieachtergrond was er ook een lichte toename van 2,9 naar 3 procent.

Volgens het CBS zijn jongeren het vaakst werkloos. De hogere werkloosheid onder migranten komt volgens het statistiekbureau onder andere doordat zij over het algemeen jonger zijn. Tussen 2022 en begin 2025 bleef het verschil tussen de verschillende bevolkingsgroepen gelijk. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen stelt dat de verdere stijging van de werkloosheid onder migranten sinds 2025 deels komt doordat de algemene werkloosheid sinds dat jaar iets is toegenomen. "Kwetsbare groepen, zoals mensen met een migratieachtergrond, worden daar dan vaak het eerst in geraakt", voegt hij toe.

Adviesraad

De werkloosheid is vooral te zien bij jonge migranten van 15 tot 25 jaar. In het derde kwartaal van 2026 was 15,3 procent van deze groep migranten werkloos, tegenover het gemiddelde van 9 procent in deze leeftijdscategorie.

In 2025 stelde de Adviesraad Migratie al dat ruim 300.000 meer migranten zouden kunnen werken, ongeveer een vijfde van alle migranten in Nederland. Het gaat hier om migranten die kunnen en willen werken, maar toch geen baan hebben. De adviesraad stipte toen aan dat onder andere selectiemechanismen zoals discriminatie een rol spelen in het hogere aandeel werkloosheid en adviseerde de overheid te investeren in verbetering van de taalvaardigheid onder migranten.