Zoveel vermogensbelasting betaal je echt: in Nederland meer dan in de meeste buurlanden

Over 2026 betaal je in Nederland 36% belasting over een rendement dat je misschien nooit hebt gehaald. Box 3, in de volksmond de vermogensbelasting, rekent niet met wat je spaargeld en beleggingen echt opleveren, maar met vaste percentages. Wie het naast andere Europese landen legt, ziet grote verschillen.

Het principe is eenvoudig. De eerste € 59.357 van je vermogen is vrijgesteld, of € 118.714 als je een fiscaal partner hebt. Over de rest gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement : 1,28% op spaargeld en 6,00% op beleggingen. Daarover betaal je 36%, ook in een jaar waarin je beleggingen in waarde dalen.

In euro's: wie € 150.000 op een spaarrekening heeft, betaalt ongeveer € 418 per jaar. Staat hetzelfde bedrag in aandelen of ETF's, dan wordt dat € 1.958, bijna vijf keer zoveel. Hoeveel het bij jou is, hangt af van je verdeling en van eventuele schulden. Wie zijn eigen vermogensbelasting berekenen wil, kan dat stap voor stap doen zoals de Belastingdienst het doet.

Over de grens pakt het heel anders uit. België en Duitsland belasten alleen wat je echt ontvangt of verkoopt. Spanje heeft een echte vermogensbelasting, maar die geldt pas boven € 700.000 en is in regio's als Madrid volledig kwijtgescholden. Bij een vermogen van € 500.000, waarvan een vijfde spaargeld, betaal je in Nederland ongeveer € 8.020 per jaar. In België is dat € 2.697, in Duitsland € 4.326 en in Madrid € 4.920. In Dubai betaal je niets.

"Veel mensen denken bij emigreren meteen aan een lagere belasting, maar Nederland laat je niet zomaar los," zegt Wouter Limpens van 7K. "Een aanmerkelijk belang in je bv, je pensioen en je Nederlandse huis blijven vaak nog jaren hier belast."

Daar komt bij dat het huidige stelsel tijdelijk is. Het kabinet wil vanaf 2028 het werkelijke rendement belasten, waarbij koerswinst op aandelen pas bij verkoop telt. De Eerste Kamer moet daar nog over beslissen. Tot die tijd blijven de vaste percentages gelden.

Wie overweegt te verhuizen om belasting te besparen, moet wel verder kijken dan het tarief. Alleen een adres in het buitenland is niet genoeg: je moet er ook echt fiscaal inwoner worden.