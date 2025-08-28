ECONOMIE
Rusland en Noord-Korea bij militaire parade Beijing in september

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 7:03
anp280825044 1
BEIJING (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn bij een militaire parade in de Chinese hoofdstad Beijing op 3 september. De drie leiders willen hun onderlinge solidariteit benadrukken.
Rusland wordt sinds zijn invasie van Oekraïne geconfronteerd met westerse sancties en president Poetin staat op de arrestatielijst van het Internationaal Strafhof. Noord-Korea is sinds 2006 onderworpen aan sancties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, omdat het kernwapens en ballistische raketten ontwikkelt. Kim was in 2019 voor het laatst in China.
Op de parade is van de Europese Unie alleen de Slowaakse premier Robert Fico aanwezig, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeringsleiders van Servië, Belarus, Iran en Indonesië worden ook in Beijing verwacht, net als de parlementsvoorzitter van Zuid-Korea.
De parade wordt gehouden om de capitulatie van Japan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.
