Nederlanders massaal met de auto op vakantie door oorlog en hogere prijzen

Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor de auto en voor bestemmingen dichter bij huis, gedreven door oorlogsonrust in het Midden-Oosten, duurdere vliegtickets
en stijgende verblijfskosten. Tegelijk willen de meesten hun vakantie
niet opgeven en zoeken ze naar goedkopere, beter beheersbare alternatieven.
Uit de ANWB‑vakantiemonitor blijkt dat circa 85 procent van de Nederlanders in 2026 van plan is op vakantie te gaan, waarbij de overgrote meerderheid in Europa blijft. Verre vliegreizen vallen terug, mede door de oplopende spanningen en hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Reiskoepel ANVR ziet dat veel klanten uitwijken naar Zuid‑Europa in plaats van Azië, terwijl anderen bewust kiezen voor bestemmingen binnen enkele rij-uren.
Omdat meer mensen binnen Europa blijven, neemt de aantrekkingskracht van autovakanties verder toe: reizigers ervaren meer controle over route, bagage en kosten dan bij een vlucht met onzekere toeslagen. Docent toerisme Goof Lukken (Breda University)
wijst erop dat de auto voor veel gezinnen de logische keuze wordt in tijden van prijsdruk en onzekerheid, zeker wanneer meerdere personen meereizen.
Hogere prijzen, andere keuzes
De oorlog in het Midden-Oosten stuwt de kerosineprijzen op, wat zich vertaalt in duurder wordende vliegtickets en soms extra brandstoftoeslagen voor reeds geboekte reizen. Tegelijkertijd worden vakanties in Nederland zelf duurder door de geplande verhoging van de btw op verblijf van 9 naar 21 procent, waar brancheorganisaties al langer voor waarschuwen. Voor vakantieparken en groepsaccommodaties dreigt dat een forse kostenstijging te worden, waardoor prijsbewuste Nederlanders sneller naar campings net over de grens in België of Duitsland kijken.
Volgens de ANWB
kiezen vooral gezinnen met schoolgaande kinderen vaker voor een kortere vakantie, dichter bij huis, met minder horeca‑uitgaven en vaker zelf koken op de camping. Kamperen met eigen tent of caravan blijft daarbij een van de goedkoopste opties, met gemiddelde tarieven rond een paar tientjes per nacht op eenvoudige Europese campings. De Nederlander gaat dus nog steeds op vakantie, maar met de hand strakker op de knip – en het stuur vaker in eigen handen.