Nestlé roept meer babyvoeding terug in Frankrijk

PARIJS (ANP/RTR) - Nestlé breidt in Frankrijk de terugroepactie van babyvoeding uit. Het voedingsconcern roept een partij van het merk Guigoz terug. Dat gebeurt na een verlaging van de toegestane hoeveelheid van de giftige stof cereulide, dat misselijkheid en braken kan veroorzaken.

Frankrijk heeft de toegestane limiet van de stof aangescherpt na overleg met de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Op advies van de EFSA heeft ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de limiet verlaagd.

Franse autoriteiten onderzoeken het overlijden van twee baby's die de stof mogelijk binnenkregen. Foodwatch stapte donderdag samen met de families naar de rechter in Frankrijk. De voedselwaakhond beschuldigt bedrijven en autoriteiten van het "veel te laat waarschuwen van het publiek".

De NVWA heeft zes meldingen binnengekregen over zieke baby's na het drinken van teruggeroepen babyvoeding.