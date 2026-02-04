Uber groeit dankzij aanwas nieuwe klanten

SAN FRANCISCO (ANP) - Uber is in het laatste kwartaal van vorig jaar hard doorgegroeid. Volgens topman Dara Khosrowshahi was dat voor een groot deel te danken aan nieuwe gebruikers van de app voor het bestellen van taxiritten en maaltijden. Klanten maakten ook vaker gebruik van de Uber-diensten, zei Khosrowshahi.

Taxiritten en maaltijdbestellingen via Uber leverden in het vierde kwartaal ruim 54 miljard dollar op, 22 procent meer dan een jaar eerder. Het meeste van dat geld gaat naar taxichauffeurs en restaurants die via Uber werken. Het techbedrijf zelf hield er 14,4 miljard dollar omzet aan over, een stijging van 19 procent.

De nettowinst daalde juist 96 procent tot 296 miljoen dollar, doordat beleggingen van Uber veel minder waard waren geworden. De operationele winst, waarop de waardedalingen geen effect hebben, steeg juist sterk.