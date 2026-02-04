ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Uber groeit dankzij aanwas nieuwe klanten

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 14:09
anp040226164 1
SAN FRANCISCO (ANP) - Uber is in het laatste kwartaal van vorig jaar hard doorgegroeid. Volgens topman Dara Khosrowshahi was dat voor een groot deel te danken aan nieuwe gebruikers van de app voor het bestellen van taxiritten en maaltijden. Klanten maakten ook vaker gebruik van de Uber-diensten, zei Khosrowshahi.
Taxiritten en maaltijdbestellingen via Uber leverden in het vierde kwartaal ruim 54 miljard dollar op, 22 procent meer dan een jaar eerder. Het meeste van dat geld gaat naar taxichauffeurs en restaurants die via Uber werken. Het techbedrijf zelf hield er 14,4 miljard dollar omzet aan over, een stijging van 19 procent.
De nettowinst daalde juist 96 procent tot 296 miljoen dollar, doordat beleggingen van Uber veel minder waard waren geworden. De operationele winst, waarop de waardedalingen geen effect hebben, steeg juist sterk.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

203921835_m

Moltbook: Ga vooral eens kijken. Als je niet uitkijkt blijf je uren hangen

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

Loading