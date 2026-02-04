ProRail: treinverkeer in noorden weer gedeeltelijk opgestart

UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer in Groningen, Friesland en Drenthe komt weer op gang. Hoewel code rood in Groningen nog tot 15.00 uur van kracht is, beginnen de treinen in de drie noordelijke provincies weer te rijden, meldt ProRail.

De treinen stonden al klaar en het treinpersoneel was al ter plaatse, melden Arriva en NS. De vervoerders waarschuwen reizigers dat niet op alle perrons is gestrooid en adviseren daarom extra voorzichtig te zijn op de stations.

In het noorden lag het treinverkeer woensdag stil door gladheid. Treinen tussen Leeuwarden en Zwolle begonnen rond 12.00 uur weer te rijden.