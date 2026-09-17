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Netbeheerder Enexis mist ruimte op het net voor 86.000 woningen

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 13:44
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DEN BOSCH (ANP) - Enexis mist capaciteit op het net voor ongeveer 86.000 woningen waarvan de bouw de komende drie jaar moet starten. De netbeheerder kreeg aanvragen voor aansluitingen op het net voor de bouw van zo'n 140.000 nieuwbouwwoningen, maar voor het merendeel van deze woningen is er nu geen ruimte op het net.
Sinds 1 juli houden netbeheerders geen ruimte meer gereserveerd op het net voor kleinverbruikers. Dat gebeurde wel om onder meer de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. Een overgangsregeling moest voorkomen dat deze nieuwe regels voor vertraging zouden zorgen bij nieuwbouwprojecten die al ver in ontwikkeling waren.
Voor 1 juli konden projectontwikkelaars een aanvraag indienen voor woningen waarvan de bouw de komende drie jaar gaat starten. Voor zo'n 54.000 van deze woningen is wel capaciteit beschikbaar. "Tegelijkertijd balen we natuurlijk enorm dat we projecten ook niet direct kunnen aansluiten", reageert topman Rutger van der Leeuw van Enexis.
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