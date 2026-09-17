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Elliott nieuwe technische baas Formule 1-team Alpine

Sport
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 13:36
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ENSTONE (ANP) - De Brit Mike Elliott wordt de nieuwe technische baas bij het Formule 1-team Alpine. Hij krijgt officieel de rol van 'chief technical officer' bij het team van de coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto, meldt Alpine in een persbericht.
Elliott begon in 2000 in de Formule 1 bij McLaren. In 2008 maakte hij de overstap naar Renault en in 2012 trad hij in dienst van Mercedes. Daar was hij in zijn laatste jaren technisch directeur. Eind 2023 verliet hij de renstal van de Duitse autofabrikant.
"Hij heeft zijn sporen in de sport verdiend en bijgedragen aan maar liefst acht constructeurs- en acht rijderstitels", meldt Alpine. "De komst van Elliott versterkt de technische capaciteiten van het team, dat wil voortbouwen op de verbeterde prestaties op het circuit en het gat met de top vier wil verkleinen."
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