ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw protest in Loosdrecht, maar wel verder weg van opvang

Samenleving
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 20:24
anp130526184 1
LOOSDRECHT (ANP) - In Loosdrecht wordt woensdagavond opnieuw door tientallen mensen gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De demonstranten staan vanwege een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied die door de gemeente zijn ingesteld iets verderop.
Door de noodverordening mogen bij het gemeentehuis alleen mensen met "een aantoonbaar redelijk doel" komen. In een iets groter gebied mogen mensen niet met vier of meer personen bij elkaar komen. De demonstranten staan bij een rotonde waar dat veiligheidsrisicogebied eindigt, maar die nog wel in het zicht is van het gemeentehuis. Ze hebben spandoeken bij zich van Defend Loosdrecht.
In Loosdrecht wordt al dagen gedemonstreerd tegen de noodopvang. Dinsdag liep het uit de hand. Bosjes bij het gemeentehuis werden in brand gestoken en de mobiele eenheid moest optreden, zodat de brandweer het vuur kon blussen. Woensdag stelde de gemeente nieuwe maatregelen in. Zo worden ook alle auto's gecontroleerd als ze Loosdrecht inrijden.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Wie haalt het meeste voordeel uit het nieuwe pensioenstelsel?

energieprijzen_nl_europa

Energierekening 2026: betaalt Nederland echt de hoogste prijs van Europa?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

144143617_m

Waarom je altijd een paar tennisballen en een sok mee op vakantie moet nemen

5360

Canarische Eilanden op ‘no‐go’ lijst voor 2026: dit is er aan de hand

299826539_m

Zo snel slaat breinrot toe bij gebruik van AI, volgens de wetenschap

Loading