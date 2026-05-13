Opnieuw protest in Loosdrecht, maar wel verder weg van opvang

LOOSDRECHT (ANP) - In Loosdrecht wordt woensdagavond opnieuw door tientallen mensen gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De demonstranten staan vanwege een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied die door de gemeente zijn ingesteld iets verderop.

Door de noodverordening mogen bij het gemeentehuis alleen mensen met "een aantoonbaar redelijk doel" komen. In een iets groter gebied mogen mensen niet met vier of meer personen bij elkaar komen. De demonstranten staan bij een rotonde waar dat veiligheidsrisicogebied eindigt, maar die nog wel in het zicht is van het gemeentehuis. Ze hebben spandoeken bij zich van Defend Loosdrecht.

In Loosdrecht wordt al dagen gedemonstreerd tegen de noodopvang. Dinsdag liep het uit de hand. Bosjes bij het gemeentehuis werden in brand gestoken en de mobiele eenheid moest optreden, zodat de brandweer het vuur kon blussen. Woensdag stelde de gemeente nieuwe maatregelen in. Zo worden ook alle auto's gecontroleerd als ze Loosdrecht inrijden.