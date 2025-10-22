ECONOMIE
Netflix onderuit op lager Wall Street na resultaten

Economie
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 22:11
NEW YORK (ANP) - Netflix is woensdag onderuitgegaan op de aandelenbeurs in New York. Dat gebeurde na de presentatie van de kwartaalresultaten van het streamingbedrijf. Daaruit kwam naar voren dat Netflix last heeft gehad van een lopend geschil met de Braziliaanse belastingautoriteiten, dat resulteerde in een forse kostenpost. Het aandeel zakte ruim 10 procent.
De algehele stemming op Wall Street was overwegend negatief. Beleggers verwerkten een bericht van persbureau Reuters, dat op basis van ingewijden meldde dat de Amerikaanse regering nieuwe beperkingen overweegt op de export naar China. Het zou gaan om een verscheidenheid aan goederen die werken op Amerikaanse software, van laptops tot vliegtuigmotoren. President Donald Trump heeft eerder al gedreigd met exportbeperkingen op "alle kritieke software".
De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 46.590,41 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 6699,42 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 22.740,40 punten.
