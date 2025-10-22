ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-landen keuren 19e sanctiepakket tegen Rusland goed

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 21:43
anp221025245 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - De EU-landen hebben een negentiende pakket aan sancties tegen Rusland goedgekeurd. Het pakket gaat donderdagochtend in als er in de tussentijd geen bezwaren meer binnenkomen.
De lidstaten zijn het vlak voor de aanvang van de EU-top donderdag eens geworden. In het pakket gaat het onder andere over het strenger aanpakken van de Russische schaduwvloot. Net als het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne. België had daar bedenkingen bij, omdat het land bang was voor Russische repercussies.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky woont de top bij.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp221025061 1

Trump haalt bakzeil: geen behoefte aan zinloze bijeenkomst met Poetin

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Grondwet-1848-e1675938492151

Waarom het er (praktisch) niets toe doet wat Bontenbal van homo's in religieus onderwijs vindt

3fd39747-5eca-4c7d-b3ab-37ec454105a8 (1)

5 manieren om op te houden je te schamen

Loading