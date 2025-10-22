EU-landen keuren 19e sanctiepakket tegen Rusland goed

BRUSSEL (ANP/RTR) - De EU-landen hebben een negentiende pakket aan sancties tegen Rusland goedgekeurd. Het pakket gaat donderdagochtend in als er in de tussentijd geen bezwaren meer binnenkomen.

De lidstaten zijn het vlak voor de aanvang van de EU-top donderdag eens geworden. In het pakket gaat het onder andere over het strenger aanpakken van de Russische schaduwvloot. Net als het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne. België had daar bedenkingen bij, omdat het land bang was voor Russische repercussies.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky woont de top bij.