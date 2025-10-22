Winst Tesla opnieuw gekelderd, omzet wel flink hoger

AUSTIN (ANP) - Tesla heeft ook in het derde kwartaal van dit jaar flink minder winst geboekt, ondanks een hogere omzet. Dat komt naar voren uit de woensdag gepubliceerde resultaten van de Amerikaanse elektrische autofabrikant. Tesla wist daarmee niet te profiteren van een stijging van de verkopen, die begin deze maand al werden gemeld.

Tesla boekte over de maanden juli tot en met september een omzet van ruim 28 miljard dollar, omgerekend ruim 24 miljard euro. Dat was 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep bleef een winst over van bijna 1,4 miljard dollar, een daling van 37 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2024.

Tesla maakte begin deze maand bekend in het derde kwartaal iets meer dan 497.000 auto's te hebben afgeleverd. Dat was ruim 7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging was opvallend: kenners hadden volgens persbureau Bloomberg juist gerekend op een verkoopdaling.

Toegenomen concurrentie

De kosten stegen over de hele linie, maar vooral door meer uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Tesla meldt te "blijven innoveren om de kosten van productie en bedrijfsvoering te verlagen". Een concrete prognose werd daarbij niet gegeven.

De verkoop van Tesla heeft lange tijd in het slop gezeten na ophef die ontstond rond topman Elon Musk. Zo kreeg Musk eerder flinke kritiek voor het werk dat hij deed voor de Amerikaanse president Donald Trump. Tesla kampt ook met verouderde modellen en toegenomen concurrentie van goedkopere Chinese auto's.