Netflix zakt in New York na overname Warner-studios en HBO Max

NEW YORK (ANP) - Netflix stond vrijdag bij de verliezers op de beurzen in New York. De streamingdienst neemt de film- en tv-studio's en het streamingplatform HBO Max over van Warner Bros. Discovery. Netflix krijgt daarmee een van de oudste en bekendste studio's van Hollywood in handen. De overname, die in contanten en aandelen wordt betaald, waardeert Warner Bros. Discovery op 82,7 miljard dollar, inclusief schulden. Het aandeel Netflix zakte 2,6 procent en Warner Bros. Discovery steeg 2,8 procent.

Het is de eerste grote overname door Netflix ooit. Toezichthouders in Europa en de Verenigde Staten, die de overname moeten goedkeuren, zien mogelijk wel bezwaren. Door de deal komen twee streamingdiensten die samen meer dan 400 miljoen abonnees hebben in handen van één bedrijf. Dat kan leiden tot zorgen over de concurrentie op deze markt.

De algehele stemming op Wall Street was licht positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 47.927 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 6876 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 23.604 punten.