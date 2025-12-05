Heinen optimistisch over oplossing gebruik Russische tegoeden

DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) is optimistisch dat er een oplossing wordt gevonden voor het gebruik van Russische tegoeden die op rekeningen in België staan. De Europese Commissie wil 90 miljard euro van die tegoeden gebruiken om Oekraïne te helpen.

Oekraïne heeft de komende twee jaar vele tientallen miljarden nodig in de strijd tegen Rusland. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kwam deze week met twee oplossingen. De eerste optie is dat de EU voor eigen rekening geld gaat lenen. De tweede is dat de EU geld gebruikt van de bevroren Russische tegoeden en uitleent aan Oekraïne.

België verzet zich tegen het gebruik van de Russische tegoeden. De EU-lidstaten zouden nog te weinig garanties geven om de financiële risico's te dragen. "We luisteren naar hun zorgen", zei minister Heinen na de ministerraad. "En ik denk ook wel dat we eruit kunnen komen."

Von der Leyen en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz dineren vrijdag met de Belgische premier Bart De Wever in de hoop hem te overtuigen toch mee te werken.