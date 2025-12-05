ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Erasmus MC ontslaat twee medewerkers na inzien patiëntendossiers

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 15:44
anp051225148 1
ROTTERDAM (ANP) - Twee medewerkers van het Erasmus MC zijn op staande voet ontslagen omdat zij ongeoorloofd patiëntendossiers hebben ingekeken. Dat meldt het ziekenhuis. Drie andere medewerkers hebben ook ten onrechte patiëntgegevens bekeken, maar werden niet ontslagen.
In totaal hebben de medewerkers dossiers bekeken van 34 patiënten. Of het bijvoorbeeld ging om bekende Nederlanders of bekenden van de medewerkers, wist de woordvoerder van het ziekenhuis niet.
De twee medewerkers die zijn ontslagen, zijn hun baan kwijt "vanwege de aard en ernst van hun ongeoorloofde inzagen". De andere medewerkers hebben disciplinaire maatregelen gekregen. Dan gaat het bijvoorbeeld om overplaatsingen naar andere afdelingen. Verdere details wil het ziekenhuis niet geven.
Patiënten ingelicht
De betrokken patiënten zijn persoonlijk ingelicht en hebben excuses gekregen, zegt Paul Boomkamp, lid van de raad van bestuur in een persbericht. "Medische gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk, en het vertrouwen dat patiënten ons geven is essentieel voor goede zorg. Wij doen er alles aan om dat vertrouwen te herstellen en herhaling te voorkomen."
Het incident is ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat gebeurt meestal bij een datalek.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

ANP-302657039

Computers gemaakt van menselijk hersenweefsel komen eraan: wat kunnen we daarmee?

Loading