Erasmus MC ontslaat twee medewerkers na inzien patiëntendossiers

ROTTERDAM (ANP) - Twee medewerkers van het Erasmus MC zijn op staande voet ontslagen omdat zij ongeoorloofd patiëntendossiers hebben ingekeken. Dat meldt het ziekenhuis. Drie andere medewerkers hebben ook ten onrechte patiëntgegevens bekeken, maar werden niet ontslagen.

In totaal hebben de medewerkers dossiers bekeken van 34 patiënten. Of het bijvoorbeeld ging om bekende Nederlanders of bekenden van de medewerkers, wist de woordvoerder van het ziekenhuis niet.

De twee medewerkers die zijn ontslagen, zijn hun baan kwijt "vanwege de aard en ernst van hun ongeoorloofde inzagen". De andere medewerkers hebben disciplinaire maatregelen gekregen. Dan gaat het bijvoorbeeld om overplaatsingen naar andere afdelingen. Verdere details wil het ziekenhuis niet geven.

Patiënten ingelicht

De betrokken patiënten zijn persoonlijk ingelicht en hebben excuses gekregen, zegt Paul Boomkamp, lid van de raad van bestuur in een persbericht. "Medische gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk, en het vertrouwen dat patiënten ons geven is essentieel voor goede zorg. Wij doen er alles aan om dat vertrouwen te herstellen en herhaling te voorkomen."

Het incident is ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat gebeurt meestal bij een datalek.