Omzet detailhandel met 3,6 procent gestegen in augustus

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse detailhandel heeft in augustus 3,6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS nam het verkoopvolume met 1,4 procent toe. De omzet in de non-foodsector steeg met 3,4 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) nam met 3,9 procent toe. Online werd 6,4 procent meer omgezet dan een jaar geleden.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in augustus. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel bijna 2 procent hoger dan in augustus vorig jaar.