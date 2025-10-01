ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Omzet detailhandel met 3,6 procent gestegen in augustus

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 7:16
anp011025066 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse detailhandel heeft in augustus 3,6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Volgens het CBS nam het verkoopvolume met 1,4 procent toe. De omzet in de non-foodsector steeg met 3,4 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) nam met 3,9 procent toe. Online werd 6,4 procent meer omgezet dan een jaar geleden.
De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in augustus. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel bijna 2 procent hoger dan in augustus vorig jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

Loading