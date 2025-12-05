ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

New York Times klaagt AI-bedrijf Perplexity aan

Economie
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 15:22
anp051225144 1
NEW YORK (ANP) - The New York Times (NYT) klaagt AI-zoekmachine Perplexity aan wegens auteursrechtenschendingen. Dat meldt de gerenommeerde Amerikaanse krant op haar website. Perplexity zou onder meer gegenereerde informatie aanbieden die "direct concurreert" met de artikelen van de NYT, die veelal achter een betaalmuur zitten.
Naar eigen zeggen heeft de NYT het afgelopen anderhalf jaar herhaaldelijk contact gezocht met het AI-bedrijf met de eis dat de krantenkopij niet wordt gebruikt voor de AI-modellen. Volgens de krant is Perplexity desondanks blijven doorgaan met het gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
Het is de tweede zaak die de NYT aanspant tegen een AI-bedrijf. In december 2023 spande de krant ook al een rechtszaak aan tegen ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI, dat kopij van de krant gebruikte om zijn AI-modellen te trainen, zonder daarvoor de rechthebbenden te compenseren.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

ANP-302657039

Computers gemaakt van menselijk hersenweefsel komen eraan: wat kunnen we daarmee?

Loading