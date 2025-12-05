New York Times klaagt AI-bedrijf Perplexity aan

NEW YORK (ANP) - The New York Times (NYT) klaagt AI-zoekmachine Perplexity aan wegens auteursrechtenschendingen. Dat meldt de gerenommeerde Amerikaanse krant op haar website. Perplexity zou onder meer gegenereerde informatie aanbieden die "direct concurreert" met de artikelen van de NYT, die veelal achter een betaalmuur zitten.

Naar eigen zeggen heeft de NYT het afgelopen anderhalf jaar herhaaldelijk contact gezocht met het AI-bedrijf met de eis dat de krantenkopij niet wordt gebruikt voor de AI-modellen. Volgens de krant is Perplexity desondanks blijven doorgaan met het gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Het is de tweede zaak die de NYT aanspant tegen een AI-bedrijf. In december 2023 spande de krant ook al een rechtszaak aan tegen ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI, dat kopij van de krant gebruikte om zijn AI-modellen te trainen, zonder daarvoor de rechthebbenden te compenseren.