ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen geeft ook in tweede training Abu Dhabi toe op Norris

Sport
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 15:20
anp051225143 1
ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen heeft in de tweede vrije training bij de Grote Prijs van Abu Dhabi evenals in de eerste training de tweede tijd gereden. Opnieuw was Lando Norris sneller. De Brit van McLaren reed ruim drie tienden (0,363 seconde) sneller rond op het Yas Marina Circuit. Oscar Piastri van McLaren kwam niet verder dan de elfde tijd.
Verstappen, Norris en Piastri gaan in de laatste grand prix van het jaar uitmaken wie de kampioen wordt in de Formule 1. Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en staat er het beste voor. Hij heeft genoeg aan een plek op het podium om zijn eerste wereldtitel te veroveren. Verstappens beste scenario om zijn vijfde titel te pakken is winnen en hopen dat Norris vierde of lager eindigt. Voor Piastri zijn de kansen het kleinst. De Australiër wordt kampioen als hij de race in Abu Dhabi wint en Norris niet hoger eindigt dan de zesde plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

ANP-302657039

Computers gemaakt van menselijk hersenweefsel komen eraan: wat kunnen we daarmee?

Loading