Verstappen geeft ook in tweede training Abu Dhabi toe op Norris

ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen heeft in de tweede vrije training bij de Grote Prijs van Abu Dhabi evenals in de eerste training de tweede tijd gereden. Opnieuw was Lando Norris sneller. De Brit van McLaren reed ruim drie tienden (0,363 seconde) sneller rond op het Yas Marina Circuit. Oscar Piastri van McLaren kwam niet verder dan de elfde tijd.

Verstappen, Norris en Piastri gaan in de laatste grand prix van het jaar uitmaken wie de kampioen wordt in de Formule 1. Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en staat er het beste voor. Hij heeft genoeg aan een plek op het podium om zijn eerste wereldtitel te veroveren. Verstappens beste scenario om zijn vijfde titel te pakken is winnen en hopen dat Norris vierde of lager eindigt. Voor Piastri zijn de kansen het kleinst. De Australiër wordt kampioen als hij de race in Abu Dhabi wint en Norris niet hoger eindigt dan de zesde plaats.