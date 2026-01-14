ECONOMIE
Bloomberg: Witkoff en Kushner naar Moskou voor ontmoeting Poetin

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 11:03
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse speciaal gezant Steve Witkoff en onderhandelaar Jared Kushner willen binnenkort naar Moskou reizen om de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten. Ze willen de nieuwste conceptvredesvoorstellen presenteren om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen.
Anonieme bronnen meldden aan Bloomberg dat de ontmoeting deze maand kan plaatsvinden, maar benadrukten dat de plannen door de gebeurtenissen in Iran kunnen worden verschoven. President Donald Trump dreigt met militair optreden vanwege de aanhoudende protesten en het dodelijke ingrijpen van de veiligheidsdiensten.
Er wordt naar verwachting met Poetin gesproken over veiligheidsgaranties van de VS en Europa aan Oekraïne om ervoor te zorgen dat een vredesakkoord standhoudt. En ook moet het gaan over de wederopbouw van dat land na de oorlog. Trump uitte eerder deze maand onvrede over Poetin. De VS hebben verdere sancties voorbereid voor het geval de president de druk op Moskou wil opvoeren.
