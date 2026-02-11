Nexperia tevreden met beslissing ondernemingskamer

NIJMEGEN (ANP) - Nexperia is tevreden met de beslissing van de ondernemingskamer om een onderzoek naar de Nijmeegse chipmaker te bevelen. Door die maatregel blijft de Chinese zakenman Wing Zhang geschorst als topman van het bedrijf.

Volgens de ondernemingskamer zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan het juiste beleid bij Nexperia. Het onderzoek van twee onafhankelijke onderzoekers moet uitwijzen of er inderdaad sprake was van wanbeleid. Nexperia zegt volledig mee te willen werken aan het onderzoek.

De ondernemingskamer zette Wings bedrijf Wingtech ook op afstand als aandeelhouder van Nexperia en stelde een niet-uitvoerend bestuurder aan bij het bedrijf. Ook die voorlopige maatregelen uit oktober blijven in stand.

Sinds het afgelopen najaar is een scheuring ontstaan tussen het Chinese deel van Nexperia en de onderdelen in Europa en Zuidoost-Azië. De chipmaker stelt ondanks dat conflict "onderliggend een gezond en veerkrachtig bedrijf" te zijn.