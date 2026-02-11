ECONOMIE
Spaanse boeren protesteren in Madrid tegen Mercosur-deal

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 14:29
anp110226138 1
MADRID (ANP/AFP) - Spaanse boeren zijn massaal met trekkers Madrid binnengereden als protest tegen de handelsovereenkomst met Zuid-Amerikaanse landen. Zij vrezen te lijden onder de Mercosur-deal.
De lokale autoriteiten melden 367 trekkers en circa 2500 betogers. Zij reden in vijf konvooien vanuit heel Spanje naar het centrum van Madrid. Ze trokken van Plaza Colón, een centraal gelegen plein, naar het Ministerie van Landbouw. Het verkeer kwam daardoor tot stilstand.
De boeren vrezen te worden weggeconcurreerd door de import uit Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. "Mensen zullen producten van lagere kwaliteit consumeren, we zullen onze voedselsoevereiniteit verliezen en er zal geen concurrentie meer zijn", zei de voorzitter van een landbouworganisatie.
Premier Pedro Sánchez verdedigde de deal in het parlement en sprak van "buitengewoon nieuws" voor Europa. Ook beloofde hij compensatie voor getroffen boeren en maatregelen om de import te beperken als binnenlandse producenten schade zouden lijden.
