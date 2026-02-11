ECONOMIE
Verdachte moord op Lisa heeft bekend

Samenleving
door Redactie
woensdag, 11 februari 2026 om 13:55
bijgewerkt om woensdag, 11 februari 2026 om 14:12
- De 22-jarige Chris Jude, die verdacht wordt van de moord op Lisa in augustus vorig jaar, heeft bekend. Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend tijdens een tweede inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam. Ook de andere feiten waarvan hij werd verdacht heeft Jude bekend.
Naast de moord op Lisa op 20 augustus in Duivendrecht, wordt hij ook verdacht van een verkrachting van een vrouw op de Weesperzijde in Amsterdam en een poging tot verkrachting op 10 augustus 2025, eveneens op de Weesperzijde.
