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Nexperia ziet omzet verder groeien na breuk met Chinese tak

Economie
door anp
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NIJMEGEN (ANP) - De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia, die vorig jaar onderwerp was van een diplomatieke rel tussen Nederland en China, boekte in het derde kwartaal opnieuw omzetgroei. Het concern verwacht dat de groei de rest van het jaar verder aantrekt, gesteund door een aanhoudend sterke vraag en een uitbreiding van de productiecapaciteit.
Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman Wing Zhang het Europese deel van de chipmaker naar China zou verplaatsen. Bijna gelijktijdig schorste de ondernemingskamer de topman om vermoedens van wanbeleid. China reageerde woedend. De kwestie leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen van Nexperia. De Chinese tak opereert nu los van het bedrijf.
De omzet groeide in het derde kwartaal met 9,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot 389 miljoen dollar, omgerekend 347 miljoen euro.
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