Herman Koch heeft de ziekte van Parkinson

Herman Koch lijdt aan de ziekte van Parkinson. Dat vertelde de schrijver van onder meer de bestseller Het Diner maandagavond in de talkshow van Eva Jinek op NPO 1. Parkinson is een progressieve hersenziekte waarbij een tekort aan de stof dopamine ontstaat en patiënten moeite krijgen met bewegen.

Koch (73) vertelde dat hij al "een paar jaar" last had van evenwichtsstoornissen, maar dacht dat het een bijwerking was van de medicijnen die hij gebruikt voor de prostaatkanker, die enkele jaren geleden bij hem werd vastgesteld. "Maar het werd steeds erger, dus toen ben ik toch naar de huisarts gegaan", zei Koch.

Koch gebruikt inmiddels medicijnen waardoor er weer dopamine wordt aangemaakt. Hij voelt zich daardoor beter, zei hij. "Veel beter, minder somber, het werkte meteen", zei hij.

Koch maakte in 2024 bekend uitgezaaide prostaatkanker te hebben en dat hij daarvoor behandeld wordt. Bij Eva vertelde hij dat hij eens in het halfjaar een scan krijgt en dat de ziekte stabiel is.